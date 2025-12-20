PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HG: +++ Vermisste Person wieder zuhause+++Korrektur Alter des Vermissten+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Bei der Ursprungsmeldung wurde versehentlich ein falsches Alter des Vermissten angegeben. Der Vermisste Mann ist 38 Jahre, anstatt der angegebenen 35 Jahre alt. Darüber hinaus wird die Vermisstenmeldung des Mannes aus Bad Homburg zurückgenommen. Er kehrte wohlbehalten nachhause zurück.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

