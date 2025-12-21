PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebstahl aus Wohnung +++ Einbrecher im Landkreis aktiv +++ Verkehrsunfall mit Verletztem +++ Unfallflucht +++ Fahrraddieb +++ Beschädigte Haustüren +++ Nachtragsmeldung Verkehrsunfall vom 20.12.25

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Diebstahl aus Wohnung,

61348 Bad Homburg, Frölingstraße,

Samstag, 20.12.2025, zwischen 10:30 Uhr und 18:15 Uhr

(Sü) Am Samstag kam es in Bad Homburg zu einem Diebstahl aus Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die unbekannten Täter verschafften sich in der Frölingstraße Zutritt zur Wohnung der Geschädigten und durchsuchten diese. Anschließend flüchteten sie mit diversem Schmuck und Bargeld in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet bei Hinweisen, sich unter der Telefonnummer 06172/120-0 zu melden.

2.Einbruch in Einfamilienhaus

61350 Bad Homburg, Rotlaufweg,

Samstag, 20.12.2025, zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr

(Sü) Unbekannte sind am Samstag in ein Einfamilienhaus in Bad Homburg eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus im Rotlaufweg. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht. Die Einbrecher flüchteten danach unerkannt. Über Diebesgut ist bislang nichts bekannt.

Hinweise werden bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/120-0 entgegengenommen.

3.Einbrecher in die Flucht geschlagen

61350 Bad Homburg, Am Walde,

Freitag, 19.12.2025, 23:00 Uhr

(Sü) Am späten Freitagabend wurde in Bad Homburg ein Einfamilienhaus von Einbrechern aufgesucht. Sie begaben sich auf das Grundstück in der Straße "Am Walde" und machten sich an einem Erdgeschossfenster zu schaffen. Die Täter wurden dabei jedoch durch einen Anwohner gestört und suchten das Weite. Am Fenster hinterließen sie einen Schaden in Höhe von circa 700 EUR.

Die Kriminalpolizei Hochtaunus ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

4.Nachtrag Pressemeldung Nr. 5814375 vom 20.12.2025, 23:25 Uhr in Bad Homburg Ober-Eschbach "Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden"

Der 85-jährige Unfallverursacher ist im Nachgang in der Klinik verstorben.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit war ein medizinischer Notfall ursächlich für den Verkehrsunfall.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/6183674

5.Verkehrsunfall mit Verletztem,

61440 Oberursel, Frankfurter Landstraße

Freitag, 19.12.2025, 17:15 Uhr

(mas) Am Freitagabend ereignete sich in Oberursel ein Verkehrsunfall bei dem ein Beteiligter verletzt wurde.

Um 17:15 befuhr ein 41-Jähriger Frankfurter mit seinem BMW die Frankfurter Landstraße in Richtung Oberursel Stadtmitte. An der Einmündung zur Ludwig-Erhard-Straße beabsichtigte er nach links in diese abzubiegen, übersah jedoch einen entgegenkommenden 62-jährigen Oberurseler in seinem Opel Corsa. Durch den folgenden Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge verletzte sich der 62-Jährige leicht und konnte nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst bereits vor Ort entlassen werden. Der unfallverursachende Fahrer des BMW blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

6.Unfallflucht in Stierstadt

61440 Oberursel, Taunusstraße

Donnerstag, 18.12.2025, 16:00 Uhr bis Freitag, 19.12.2025, 13:00 Uhr

(mas) Im Zeitraum Donnerstagnachmittag (18.12.2025, 16:00 Uhr) bis Freitagmittag(19.12.2025, 13:00 Uhr) kam es in Oberursel zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren grauen Seat Leon am rechten Fahrbahnrand der Taunusstraße zwischen den Einmündungen zur Stierstädter Straße und der Neugasse. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer touchierte im Rahmen eines Rangiermanövers mit seinem Fahrzeug die Fahrertür des Seat und entfernte sich in der Folge unerlaubt. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden von geschätzt 2000EUR.

Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06171/6240-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

7.Fahrraddieb

61476 Kronberg im Taunus, Am Schanzfeld,

Freitag, 19.12.2025, 12:00 Uhr bis 14:55 Uhr

(TK) Der Geschädigte stellte sein grünes Mountainbike der Marke "Raymon" für wenige Stunden am Fahrradständer am Bahnhof Kronberg Süd ab und sicherte es mit einem Zahlenschloss. Als er später wieder zurückkam stellte er fest, dass ein unbekannter Dieb das Fahrrad mitsamt dem Schloss entwendet hatten.

Die Polizei in Königstein ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06174/92660 um Hinweise.

8.Mehrere beschädigte Hauseingangstüren

61476 Kronberg im Taunus, An den Schillergärten,

Freitag, 19.12.2025, 22:00 Uhr bis Samstag, 20.12.2025, 11:00 Uhr (TK) Zwischen Freitag, 19.12.2025, 22:00 Uhr bis Samstag, 20.12.2025 wurden durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter in Kronberg die Hauseingangstüren von sechs Mehrfamilienhäusern sowie eine Eingangstür zu einer Fahrradgarage "An den Schillergärten" beschädigt. Die Beschädigungen stammen allesamt von einem Hebelwerkzeug. Ob es sich um Einbruchsversuche oder um bloßen Vandalismus handelt ist nun Teil der laufenden Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6.000 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu der Sache bitte an die Polizei in Königstein unter 06174/92660.

9.Versuchter Wohnungseinbruch

61476 Kronberg im Taunus, Am Weidengarten

Freitag, 19.12.2025, 08:30 Uhr bis Samstag, 20.12.2025, 19:40 Uhr

(TK) Unbekannte Täter versuchten in Kronberg die Erdgeschosswohnung eines in der Straße "Am Weidengarten" gelegenen Mehrfamilienhauses einzubrechen indem sie versuchten das Küchenfenster aufzuhebeln und aufzudrücken. Nachdem dies misslang oder weil sie gestört wurden ließen die Täter von der Tat ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise zu der Sache werden bei der Polizei in Königstein unter 06174/92660 angenommen.

