PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Tatzeit: Samstag, 20.12.2025, 17:30 Uhr

Tatort: 61352 Bad Homburg - Ober Eschbach, L3003, Kreuzung Süd-/ Ostring, Ober-Eschbacher Str. / Homburger Landstr.

(wö) Am Samstag, den 20.12.2025 ereignete sich um 17:30 Uhr auf der L 3003 in Bad Homburg ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten, drei Beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden. Der Unfallverursacher, ein 85-jähriger Mann aus Darmstadt befuhr mit seinem Mercedes den Südring in Bad Homburg in Richtung Ostring. Zeugen, welche sich hinter dem Fahrzeug befunden haben, gaben an, dass der PKW kurz auf die Gegenfahrbahn kam und danach nach rechts in den Grünstreifen fuhr. Diesen befuhr er bis kurz vor der Kreuzung. Die beiden anderen Unfallbeteiligten, eine 61-jährige Frau und ein 48-jähriger Mann, beide aus Friedrichsdorf und auch mit einem Mercedes unterwegs, standen dort an der roten Ampel und wollten vom Ostring nach links in die Homburger Landstraße abbiegen. Kurz vor den beiden Fahrzeugen an der Kreuzung lenkte der Fahrer nach links auf die Fahrbahn zurück und stieß frontal mit dem ersten, an der Ampel wartenden Fahrzeug zusammen. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralles auf das hinter ihr stehende Fahrzeug geschoben. Bei dem Unfall wurde eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden beläuft sich auf 60.000,- EUR. Der Kreuzungsbereich war für ca. 3 Stunden voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Aufgrund der Sachverhaltsschilderungen durch Zeugen vor Ort kann ein medizinischer Notfall bei dem Fahrer nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-1200 in Verbindung zu setzen.

