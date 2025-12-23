PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruchsversuch in Wohnhaus +++ Fußgänger bei Unfall verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruchsversuch in Wohnhaus,

Bad Homburg-Gonzenheim, Am Pilgerrain, Donnerstag, 18.12.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 22.12.2025, 14:30 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen hatten Einbrecher in Bad Homburg-Gonzenheim ein Wohnhaus im Visier. Die Täter begaben sich zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr und Montag, 14:30 Uhr auf ein Grundstück in der Straße "Am Pilgerrain" und kletterten auf einen Balkon. Hier scheiterten sie beim Versuch, ein Loch in das Mauerwerk zu schlagen. Daraufhin kletterten die Unbekannten auf das Dach und trugen einige Schindeln ab. Weshalb sie dann von ihrem Vorhaben abließen und die Flucht ergriffen, ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 mit der Polizeistation Bad Homburg in Verbindung.

2. Fußgänger bei Unfall verletzt,

Bad Homburg, Kleine Brückenstraße, Montag, 22.12.2025, 10:47 Uhr

(ro)Am Montagmorgen ist ein Fußgänger bei einem Unfall in Bad Homburg verletzt worden. Ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer hatte am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Kleine Brückenstraße" geparkt und wollte ausparken. Hierbei touchierte er ersten Erkenntnissen zufolge den 82-jährigen Fußgänger leicht, der sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem Mercedes befand. Der 82-Jährige wurde hierdurch verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

