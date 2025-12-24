PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Bewaffneter Raubüberfall auf Spielhalle +++ Einbruch in Gartenhütte +++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Bewaffneter Raubüberfall auf Spielhalle

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Köpperner Straße

Tatzeit: Mittwoch, 24.12.2025, 00:12 Uhr

(wö) Am frühen Mittwochmorgen kam es um kurz nach Mitternacht in Friedrichsdorf in der Köpperner Straße zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Spielhalle. Die zwei unbekannten Täter betraten am Mittwoch um 00:12 Uhr die Spielhalle. Der eine Täter hatte eine Machete in der Hand, bedrohte damit die anwesende Mitarbeiterin und forderte Geld. Der zweite Täter hatte einen Gegenstand, ähnlich einer Pistole in der Hand. Durch die Kassiererin wurde eine kleine Kassette mit Münzgeld ausgehändigt. Die Täter flüchteten danach unmittelbar zu Fuß in unbekannte Richtung. Durch die eintreffenden Streifen konnte aufgrund verlorener Münzen der Fluchtweg bis zu einem nahegelegenen Spielplatz rekonstruiert werden. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Beide Täter waren männlich. Der Räuber mit der Machete war ca. 170-180 cm groß, ca. 20 Jahre alt mit hellbraunen Haaren. Er trug dunkle Kleidung und eine schwarze Kapuze. Der zweite Täter war ca. 180 cm groß, hatte einen schwarzen Motorradhelm auf und trug schwarz / dunkelgraue Oberbekleidung. Auffällig waren schwarze Streifen auf beiden Schultern. Zum Zeitpunkt des Überfalles befanden sich keine Gäste in der Spielothek. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter 06172-1200 in Verbindung zu setzen. Gerne werden Hinweise auch über die Online-Wache der hessischen Polizei entgegengenommen (www.polizei.hessen.de).

Einbruch in Gartenhütte

Tatort: 61440 Oberursel (Taunus), Am Hang

Tatzeit: Sonntag, 21.12.2025, 12:18 Uhr bis Dienstag, 23.12.2025, 15:00 Uhr

(MR) Im Zeitraum von Sonntag bis Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Gartenhütte eines Kleingartenvereins in Oberursel ein. Hierzu betraten sie das Gartengrundstück widerrechtlich und hebelten die Eingangstür der Gartenhütte auf. In der Hütte entwendeten sie diverse Werkzeuge und flüchteten anschließend vom Tatort. Der an der Gartenhütte entstandene Sachschaden wird auf 200,- Euro geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 6240-0 in Verbindung zu setzen. Gerne werden Hinweise auch über die Online-Wache der hessischen Polizei entgegengenommen (www.polizei.hessen.de).

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 61449 Steinbach (Taunus), Rossertstraße

Tatzeit: Sonntag, 21.12.2025, 18:20 Uhr bis Dienstag, 23.12.2025, 20:20 Uhr

(MR) Zwischen Sonntagabend und Dienstag kam es in der Rossertstraße in Steinbach zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Die Geschädigte parkte ihren PKW, einen weißen Audi A1, am Fahrbahnrand der Rossertstraße. Der unbekannte Unfallverursacher streifte diesen mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren. Der Audi wurde auf der Beifahrerseite nicht unerheblich beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000,- Euro geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 6240-0 in Verbindung zu setzen. Gerne werden Hinweise auch über die Online-Wache der hessischen Polizei entgegengenommen (www.polizei.hessen.de).

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell