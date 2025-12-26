PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Einbruch in Einfamilienhaus

61350 Bad Homburg, Schopenhauerstraße,

Dienstag, 23.12.2025, 10:00 Uhr bis Donnerstag 25.12.2025, 19:00 Uhr

(Sü) Im Zeitraum vom Dienstagmorgen bis Donnerstagabend kam es in Bad Homburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner des Hauses in der Schopenhauerstraße aus und durchwühlten im Hausinneren sämtliche Räumlichkeiten, ehe sie unerkannt flüchteten. Ob die Unbekannten Wertgegenstände mitgehen ließen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell