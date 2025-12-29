PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Vermisster 16-Jähriger aus Kronberg+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Die nach dem 16-Jährigen ausgestrahlte Vermisstenmeldung wird zurückgenommen. Die Person konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

