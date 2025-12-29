PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: +++Vermisster 16-Jähriger aus Kronberg+++
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
Die nach dem 16-Jährigen ausgestrahlte Vermisstenmeldung wird zurückgenommen. Die Person konnte wohlbehalten angetroffen werden.
