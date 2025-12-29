PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Häusliche Gewalt über die Feiertage +++ Körperverletzung, Angriff auf Polizeibeamte und rechtsradikale Parolen führen zu Übernachtung in Gewahrsamszelle +++ Bewohnerin überrascht Einbrecher

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Häusliche Gewalt über die Feiertage - Polizei Westhessen sensibilisiert und ermutigt Betroffene, Polizeipräsidium Westhessen, Montag, 29.12.2025

(da)Rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel verzeichnet die Polizei regelmäßig ein erhöhtes Einsatz- und Fallaufkommen im Bereich häuslicher Gewalt sowie Gewalt innerhalb der Familie. Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen kam es über die Feiertage vermehrt zu polizeilichen Einsätzen, bei denen Partnerinnen und Partner, Kinder oder andere Angehörige betroffen waren. Feiertage, enge familiäre Situationen, Alkohol sowie zusätzlicher emotionaler oder finanzieller Druck können bestehende Konflikte verschärfen und dazu führen, dass Gewalt in Beziehungen oder Familien eskaliert. Gewalt innerhalb der Familie ist dabei kein Randphänomen und kann Menschen jeden Alters betreffen - auch Kinder und andere schutzbedürftige Angehörige. Die Polizei schreitet bei entsprechenden Hinweisen konsequent ein. Im Mittelpunkt stehen der Schutz der Betroffenen, die Verhinderung weiterer Gewalt sowie die frühzeitige Unterstützung und Beratung. Opfer häuslicher Gewalt sollen wissen: Sie sind nicht allein, sie werden gesehen und Hilfe ist auch während der Feiertage sowie "zwischen den Jahren" jederzeit erreichbar.

Unabhängig von akuten Notlagen können sich Betroffene jederzeit vertrauensvoll an ihre örtliche Polizeidienststelle wenden. Der Gang zur Polizei geht dabei über die reine Anzeigenerstattung hinaus: Die Polizei unterstützt vor Ort, informiert über Schutzmöglichkeiten und vermittelt - sofern gewünscht - an geeignete Beratungs- und Hilfsangebote. In akuten Gefahrensituationen ist der Polizeinotruf 110 rund um die Uhr erreichbar.

Weitere Informationen zu häuslicher Gewalt mit Verweisen an Hilfsangebote finden Sie unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/infos-fuer-betroffene/haeusliche-gewalt/#c18522

2. Körperverletzung, Angriff auf Polizeibeamte und rechtsradikale Parolen führen zu Übernachtung in Gewahrsamszelle, Bad Homburg, Dornholzhausen, Elisabethenschneise, Sonntag, 28.12.2025, 19 Uhr

(da)Angriffe auf Restaurantmitarbeiter und Polizeibeamte sowie rechtsradikale Parolen hatten für einen Mann in Bad Homburg am Sonntag eine Übernachtung in der Gewahrsamszelle sowie diverse Strafanzeigen zur Folge. Gegen 19 Uhr begab sich der 34-Jährige zusammen mit einer weiteren Person in ein Restaurant an der Elisabethenschneise. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er gebeten, die Örtlichkeit zu verlassen. Daraufhin schlug er einem Mitarbeiter ins Gesicht. Hinzugerufene Polizeikräfte konnten den Mann im Nahbereich antreffen und festnehmen. Auch hierbei setzte er seine aggressive Verhaltensweise fort, indem er die Einsatzkräfte wiederholt angriff, nach ihnen schlug und dabei verletzte. Zusätzlich rief er wiederholt rechtsradikale Parolen und zeigte den "Hitlergruß". Er wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen auf die Polizeistation Bad Homburg gebracht. Da er deutliche Anzeichen für einen vorangegangenen Alkoholkonsum zeigte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen, bei der er sich vehement körperlich zur Wehr setzte. Anschließend musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Beleidigung, Körperverletzung, Widerstand gegen und Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ermittelt.

3. Bewohnerin überrascht Einbrecher,

Bad Homburg, Elisabethenstraße, Mittwoch, 24.12.2025, 10.50 Uhr

(da)An Heiligabend überraschte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Bad Homburg Einbrecher in ihrem Zuhause. Gegen 10.50 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür des Hauses in der Elisabethenstraße auf und betraten ein Gästezimmer. Dort stießen sie jedoch auf die Bewohnerin, die die Einbrecher durch lautes Schreien in die Flucht schlug. Bei den Tätern soll es sich um vier bis fünf augenscheinlich Jugendliche gehandelt haben, die allesamt dunkel gekleidet waren. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

