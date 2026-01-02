PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Motorräder und Quad gestohlen +++ Zwei Gartenhütten aufgebrochen +++ Toilettenhäuschen gesprengt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Motorräder und Quad gestohlen,

Kronberg-Oberhöchstadt, Niederhöchstadter Straße, Dienstag, 30.12.2025, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 31.12.2025, 17:30 Uhr

(fh)Zwischen Dienstag- und Mittwochabend wurden aus einem Hinterhof in Kronberg-Oberhöchstadt zwei Motorräder sowie ein Quad gestohlen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt betraten die Täter unbemerkt den Hinterhof einer Werkstatt in der Niederhöchstadter Straße und entwendeten aus diesem die beiden Krafträder der Marken Kawasaki sowie Suzuki und das Quad von ebenfalls Suzuki, mit denen sie allesamt unbemerkt die Flucht antraten.

Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache. Verdächtige Beobachtungen werden unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegengenommen.

2. Zwei Gartenhütten aufgebrochen,

Kronberg-Schönberg, Zeilstraße, Donnerstag, 01.01.2026, 00:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(fh)In den ersten Stunden des neuen Jahres sind Unbekannte in zwei Gartenhütten in Kronberg-Schönberg eingestiegen. Zwischen 00:00 Uhr und 11:00 Uhr betraten die Langfinger das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Zeilstraße und hebelten dort zwei Gartenhütten auf. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar.

Wem in der genannten Zeitspanne in der Zeilstraße etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 bei der Polizei.

3. Toilettenhäuschen gesprengt,

Friedrichsdorf-Burgholzhausen, Edouard-Desor-Straße, Donnerstag, 01.01.2026, 23:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte in Friedrichsdorf-Burgholzhausen ein mobiles Toilettenhäuschen zerstört. Kurz vor Mitternacht platzierten die Unbekannten in der Edouard-Desor-Straße Feuerwerkskörper in dem Klo, sprengten diese und zerstörten es somit. Weiterhin wurde ein nahegelegenes Absperrgitter beschädigt. Die Überreste verteilten sich anschließend über die Fahrbahn. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinwiese zu den Verursachern unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell