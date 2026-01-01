PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrüche +++ Trickdiebstahl +++ Sachbeschädigung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Dacheinstieg in Einfamilienhaus,

Kronberg im Taunus, Parkstraße, Donnerstag, 01.01.2025, 04:36 Uhr,

Am Donnerstagmorgen gelangten unbekannte Täter gewaltsam über das Dach in das Innere des Hauses und entwendeten hierbei zwei Tresore. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter aus dem Einfamilienhaus.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen zum tatrelevanten Zeitraum nimmt die Polizeidienststelle in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Königstein im Taunus, Im Fasanengarten, Freitag, 19.12.2025, 11:00 Uhr bis Montag, 29.12.2025, 17:00 Uhr,

In einem Zeitraum von zehn Tagen zwischen Freitagvormittag und Montagnachmittag versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Fasanengarten" in Königstein im Taunus einzubrechen. Hierbei scheiterten die Unbekannten und flüchteten anschließend.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen zum tatrelevanten Zeitraum nimmt die Polizeidienststelle in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Trickdiebstahl von Handtasche

Bad Homburg vor der Höhe, Kisseleffstraße, Donnerstag, 01.01.2026, 05:10 Uhr,

Am Donnerstagmorgen, den 01.01.2026, kam es zu einem Trickdiebstahl in der Kisseleffstraße in Bad Homburg v.d. Höhe.

Gegen 04:15 Uhr befand sich die geschädigte Dame auf dem Rückweg nach Hause. Hierbei wurde sie von zwei unbekannten männlichen Personen begleitet, welche sie zuvor in der Bahn kennengelernt hatte. Aufgrund der Witterungsbedingungen gab einer der bisher unbekannten Täter der geschädigten Dame dessen Jacke und trug ebenfalls deren schwarze Stoffhandtasche.

Unter dem Vorwand ein Telefonat tätigen zu müssen, entfernte sich einer der unbekannten Täter fußläufig in Richtung Paul-Ehrlich-Weg. Kurze Zeit später bemerkte die Dame das Verschwinden ihrer Handtasche, lief in Fluchtrichtung des unbekannten Täters und konnte diesen jedoch nicht mehr auffinden. Nachdem sie den zweiten unbekannten Täter um Hilfe bat, bejahte er dies und entfernte sich unmittelbar darauf in Richtung Kaiser-Friedrich-Promenade.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Personenbeschreibung 1: männlich, ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 180cm bis 185cm groß, gepflegtes Erscheinungsbild, sportliche Statur, dunkle Hautfarbe, blonde kurz gelockte Haare. Zudem war dieser mit einer schwarzen Daunenjacke und einer zerrissenen, hellen Hose bekleidet.

Personenbeschreibung 2: männlich, ca. 20 bis 23 Jahre, ca. 175 cm groß, gepflegtes Erscheinungsbild, blonde Haare, helle Hautfarbe. Bekleidet war dieser mit einer dunklen Jacke und Jeans.

Sachbeschädigung an geparktem Kraftfahrzeug

61449 Steinbach (Taunus), Daimlerstraße (Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus), Mittwoch, 31.12.2025, 19:20 Uhr bis 19:35 Uhr,

Das Fahrzeug, ein grauer Opel Astra, stand zum Tatzeitpunkt vor dem Mehrfamilienhaus mit dem Fahrzeugheck in Richtung Straße. Die beiden unbekannten Täter beschädigten / zerstörten die Heckklappe, die Windschutzscheibe und die hintere Fensterscheibe auf der Beifahrerseite. Es konnte ein Stein in Tatortnähe (am Fahrzeug) und ein Stein im Fahrzeug aufgefunden werden.

Die Tat wurde durch einen Zeugen beobachtet und die beiden Täter beschrieben werden. Es soll sich um zwei schlanke, männliche Täter, ca. 185 cm bis 190 cm groß, gehandelt haben. Ein Täter trug weiße Schuhe, eine helle Jeans und eine kurze schwarze Jacke.

Nach der Tat entfernten sich die beiden Täter fußläufig vom Fahrzeug.

Der Sachschaden wird auf ca. 2.500, - EUR beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Oberursel unter der Telefonnummer 06171-6240-0 zu melden.

