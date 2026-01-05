PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Hochzeitskorso mit mehrfacher Schussabgabe +++ Sachbeschädigung an KFZ +++ Verkehrsunfallflucht mit anschließender Verfolgungsfahrt +++ Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Hochzeitskorso mit mehrfacher Schussabgabe, Usingen, Achtzehnmorgenweg, Samstag, 03.01.2026, 16:55 Uhr,

(ms)Am Samstagnachmittag meldeten Zeugen wie Personen bei Usingen in einem Hochzeitskorso aus einem fahrenden Fahrzeug mit einer Schusswaffe mehrfach in die Luft geschossen hatten. Mithilfe mehrerer Streifenwagen konnte der schwarze VW Golf im Achtzehnmorgenweg vorgefunden und kontrolliert werden.

Die Waffe, bei der es sich um eine Schreckschusswaffe handelte, wurde sichergestellt und gegen die drei Insassen wurden wegen Verstöße gegen das Waffengesetz Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizei in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 in Verbindung zu setzen.

2.Sachbeschädigung an KFZ,

Bad Homburg vor der Höhe, Louisenstraße, Samstag, 03.01.2026, 09:14 Uhr,

(ms)In Bad Homburg kam es am Samstagmorgen zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in einem Parkhaus. Ein bislang unbekannter Täter näherte sich dem im Parkhaus in der Louisenstraße abgestellten Pkw und zerschlug mit einem unbekannten Gegenstand die Fahrzeugscheibe der Fahrertür.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 250,- Euro geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3.Verkehrsunfallflucht mit anschließender Verfolgungsfahrt, Schmitten im Taunus, L 3004, "Applauskurve", Freitag, 02.01.2026, 22:01 Uhr,

(ms)Am Freitag, den 02.01.2026, kam es in der "Applauskurve" bei Schmitten im Taunus zu einer Verkehrsunfallflucht mit anschließender Verfolgungsfahrt. In der Nacht von Freitag auf Samstag sollte im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz "Applauskurve" der L 3004 ein blauer BMW kontrolliert werden. Der Streife fiel das driftende Fahrzeug auf dem Parkplatz während der Streifenfahrt auf. Hierzu stellte sich der Streifenwagen in die Zufahrt des Parkplatzes ab. Der Pkw fuhr aufgrund der winterglatten Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit am Streifenwagen vorbei, um sich der Kontrolle zu entziehen und streifte mit dem Heck die Beifahrerseite. Der unfallverursachende Fahrzeugführer beschleunigte sehr stark und entfernte sich fluchtartig von der Unfallstelle. Der beschädigte Streifenwagen nahm augenblicklich die Verfolgung auf. Jedoch konnte der flüchtende BMW aufgrund der Straßenverhältnisse nicht eingeholt werden.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich zu melden. Insbesondere auch, wenn Sie Angaben zum Fahrer oder dem Fahrverhalten des BMW vor dem Unfall machen können. Hinweise können bei der Polizei in Königstein im Taunus unter Rufnummer (06174) 9266-0 gemeldet werden.

4.Verkehrsunfall mit Leichtverletzten,

Grävenwiesbach, B 456, Freitag, 02.01.2026, 20:47 Uhr,

(ms)Am Freitagabend verlor ein Fahrer auf der B 456 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. Gegen 20:47 Uhr befuhr ein grauer VW Golf die B 456 aus Usingen kommend in Richtung Grävenwiesbach. Aufgrund der vorherrschenden Wetterverhältnisse und einer plötzlich auftretenden Schneeverwehung verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr gegen einen Baum.

Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch verletzten sich die zwei Mitfahrer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000, - Euro und das Fahrzeug ist ein wirtschaftlicher Totalschaden.

