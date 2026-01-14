POL-BI: Gelbes Modellflugzeug gestohlen
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Mitte - Am Sonntag, 11.01.2026, stellte ein Bielefelder einen Einbruch in seinen Kellerraum fest. Unbekannte stahlen Gegenstände des Modellbaus.
Auf unbekannte Weise gelangten Einbrecher in ein Haus an der Spindelstraße, in Höhe der Haspelstraße. Dort brachen sie die Tür zu einem Kellerraum auf und stahlen ein gelbes Modellflugzeug, eine Funksteuerung und weitere Gegenstände des Modelbaus.
Der Tatzeitraum liegt zwischen 00:00 Uhr am Freitag, 12.12.2025, und 12:00 Uhr am Sonntag, 11.01.2026.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu tatverdächtigen Personen oder zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
