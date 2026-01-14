PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Gelbes Modellflugzeug gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Sonntag, 11.01.2026, stellte ein Bielefelder einen Einbruch in seinen Kellerraum fest. Unbekannte stahlen Gegenstände des Modellbaus.

Auf unbekannte Weise gelangten Einbrecher in ein Haus an der Spindelstraße, in Höhe der Haspelstraße. Dort brachen sie die Tür zu einem Kellerraum auf und stahlen ein gelbes Modellflugzeug, eine Funksteuerung und weitere Gegenstände des Modelbaus.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 00:00 Uhr am Freitag, 12.12.2025, und 12:00 Uhr am Sonntag, 11.01.2026.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu tatverdächtigen Personen oder zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld

