Polizei Bielefeld

POL-BI: Gelbes Modellflugzeug gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Sonntag, 11.01.2026, stellte ein Bielefelder einen Einbruch in seinen Kellerraum fest. Unbekannte stahlen Gegenstände des Modellbaus.

Auf unbekannte Weise gelangten Einbrecher in ein Haus an der Spindelstraße, in Höhe der Haspelstraße. Dort brachen sie die Tür zu einem Kellerraum auf und stahlen ein gelbes Modellflugzeug, eine Funksteuerung und weitere Gegenstände des Modelbaus.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 00:00 Uhr am Freitag, 12.12.2025, und 12:00 Uhr am Sonntag, 11.01.2026.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu tatverdächtigen Personen oder zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell