Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Großflächige Schmiererei (0017937/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter beschmierten zwischen dem 20.01.2026 und dem 21.01.2026 die Fassade eines Wohnhauses in der Burgstraße mit dem Schriftzug "KARA". Das Graffiti in blauer Farbe misst stattliche 3,50 x 2,50 Meter. Die Polizei Altenburger Land hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem möglichen Verursacher geben können, werden gebeten sich unter Telefon 03447 471-0 in der Dienststelle zu melden. (DL)

