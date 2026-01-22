LPI-G: (LK GRZ) Kennzeichentafeln entwendet
Greiz (ots)
Weida. In der Nacht vom 20.01. zum 21.01.2026 entwendeten unbekannte Täter beide Kennzeichentafeln eines in der Geraer Straße abgestellten Pkw. Der 22-jährige Fahrzeughalter bemerkte den Diebstahl am Morgen und erstattete Anzeige. Hinweise auf den unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und hat die Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben. (BF)
