LPI-G: (LK GRZ) Kennzeichentafeln entwendet

Altenburg (ots) - Meuselwitz. In den frühen Morgenstunden des 22.01.2026 wurde eine städtische Betonwand in der Zeitzer Straße durch unbekannte Täter mit schwarzer und silberner Sprühfarbe beschmiert. Auf einer Fläche von etwa 10 x 2 Metern brachten die Aushilfskünstler die Schriftzüge "MIC" und "MIK" auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Altenburger Land hat Ermittlungen zu ...

