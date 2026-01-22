LPI-G: (LK GRZ) Ohne Führerschein unterwegs (0017372/2026)
Greiz (ots)
Weida. Am Morgen des 21.01.2026 kontrollierten Polizeibeamte der Dienststelle Greiz in der Bahnhofstraße einen 30-jährigen Mann mit seinem Pkw Smart. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell