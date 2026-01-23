PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anlagebetrug über Messenger (0019425/2026)

Gera/Greiz/Altenburg (ots)

Landkreis Greiz. Seit September 2025 bis Januar 2026 fielen zwei Geschwister (39 und 43 Jahre) aus dem Landkreis Greiz auf vermeintlich lukrative Geldanlage-Tipps herein. Der Kontakt lief über eine WhatsApp-Chatgruppe, in der "sichere Gewinne" versprochen wurden. In der Folge überwiesen die Geschädigten insgesamt fünfmal Geld an verschiedene Empfängerkonten - Gesamtschaden: rund 110.000 Euro. Erst eine Pressewarnung der Polizei Gera von Mitte Januar ließ Zweifel aufkommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Anlagebetruges und rät erneut: Wenn das Investment über einen Chat beworben wird und nur ein Smartphone braucht, sollte man besser beide Hände am Geldbeutel lassen! (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

