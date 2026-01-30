PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Wickede-Wiehagen (ots)

In der Zeit zwischen dem 28. Januar, 22 Uhr und dem 29. Januar, 5 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Straße "Scheda" ein. Die Unbekannten hebelten gewaltsam ein Fenster auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Kasse im Ladenlokal aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Aus einem der Büroräume wurde ebenfalls Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizei oder suchen die nächstgelegene Polizeidienststelle auf.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 07:39

    POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Lippetal (ots) - Am Donnerstag, den 29. Januar 2026, kam es in der Zeit zwischen 13:05 Uhr und 19:10 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Dorfheide" in Lippetal. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten über die Terrassentür in das Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:11

    POL-SO: Ladendiebe im Rahmen von Schwerpunkteinsatz erwischt

    Soest (ots) - Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest führten am Mittwoch (28. Januar) einen Schwerpunkteinsatz durch. Uniformierte und zivile Beamte waren in der Innenstadt und insbesondere rund um den Bahnhof unterwegs. Insgesamt kontrollierten sie 26 Personen. Dabei gingen ihnen zwei mutmaßliche Ladendiebe ins Netz. Zivile Kräfte hatten die beiden gegen 14:15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft im City-Center ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren