Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Wickede-Wiehagen (ots)

In der Zeit zwischen dem 28. Januar, 22 Uhr und dem 29. Januar, 5 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Straße "Scheda" ein. Die Unbekannten hebelten gewaltsam ein Fenster auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Kasse im Ladenlokal aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Aus einem der Büroräume wurde ebenfalls Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizei oder suchen die nächstgelegene Polizeidienststelle auf.

