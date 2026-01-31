PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Erwitte - Schmerlecke-Seringhausen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Freitag, den 30. Januar, auf der Soester Straße. Gegen 17.45 Uhr befuhr ein 76-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Paderborn die Soester Straße in Richtung Erwitte. In Höhe der Ortschaft Schallern bog zeitgleich ein 50-jähriger Anröchter mit seinem VW aus einem Waldweg auf die Soester Straße ein. Bei der anschließenden Kollision verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht. Der Fahrer des Mitsubishi wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Die leichten Verletzungen des VW-Fahrers wurden vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. (lh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

