POL-SU: Betrunkener E-Scooterfahrer verursacht Verkehrsunfall

Hennef (ots)

Beim Abbiegen von der Straße "Lipgenshof" auf die Frankfurter Straße ist an Heiligabend (24. Dezember) in Hennef ein 58-Jähriger mit seinem E-Scooter um 22.45 Uhr in einen VW Tiguan gefahren. Dabei zog sich der Hennefer eine Platzwunde zu. Er roch stark nach Alkohol, sodass die hinzugerufenen Polizisten vor Ort einen Alkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von rund 2,4 Promille.

Der Verunfallte musste eine Blutprobe abgeben. Zur Erinnerung: Auf dem E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie im Auto. Der 58-Jährige ist nicht im Besitz eines Führerscheins, den er ansonsten hätte abgeben müssen. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn dauert an. (Bi)

