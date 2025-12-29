PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunkener Randalierer geht auf Polizisten los

Hennef (ots)

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) wurde die Polizei gegen 03.00 Uhr zu einer Gaststätte am Hennefer Marktplatz gerufen. Ein stark alkoholisierter Gast war vom Wirt an die frische Luft gesetzt worden und randalierte nun vor der Tür. Unter anderem hatte er einen Stehtisch umgeworfen.

Der 40-jährige Hennefer zeigte sich den Polizisten gegenüber respektlos und aufdringlich, indem er einen Beamten ständig anfasste.

Mit etwa 2 Promille im Blut war er nicht aufnahmefähig, sodass die Polizei ihn zur Ausnüchterung mitnahm. Auf dem Weg zur Wache bespuckte er die Beamten und versuchte, einem Polizisten das Knie gegen den Kopf zu stoßen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Ein Amtsarzt entnahm eine Blutprobe, um den Alkoholgehalt zu bestätigen.

Am Mittag war der Mann so weit ausgenüchtert, dass er das Polizeigewahrsam verlassen konnte. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

