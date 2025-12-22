PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Hennef (ots)

Am Samstagvormittag (20. Dezember) kam es auf der Bonner Straße in Hennef zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Gegen 10:45 Uhr befuhr der Hennefer mit seinem Kleinkraftrad die Bonner Straße aus Richtung der Wippenhohner Straße kommend in Fahrtrichtung Mittelstraße. Nach bisherigen Zeugenaussagen kam der Kradfahrer ohne Fremdeinwirkung zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Der 57-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise auf einen Drogen- oder Alkoholkonsum ergaben sich nicht.

An dem Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen, insbesondere wie es zum Unfall kam, aufgenommen. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

