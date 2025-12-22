Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Baustellencontainer aufgebrochen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Niederkassel (ots)

In der Nacht zu Samstag (20. Dezember) kam es an der Straße Carl-Benz-Ring in Niederkassel zu einem Diebstahl aus einem Baustellencontainer. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter auf ungeklärte Weise Zutritt zu dem umzäunten Gelände und brachen das Vorhängeschloss eines Containers auf.

Aus dem Inneren entwendeten die Täter eine Rüttelplatte, einen Winkelschleifer, zwei Bohrmaschinen sowie einen Rüttelstampfer. Der Gesamtwert der gestohlenen Werkzeuge liegt im Bereich von mehreren tausend Euro.

Der Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, den Container am Freitag (19. Dezember) gegen 17:00 Uhr ordnungsgemäß verschlossen zu haben. Am Samstag (20. Dezember) gegen 15:00 Uhr stellte er den Diebstahl fest.

Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Carl-Benz-Rings beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell