POL-SU: Polizei Troisdorf unter neuer Führung - Erster Polizeihauptkommissar Marcus Laabs übernimmt Leitung

Troisdorf (ots)

Seit Mitte November hat die Polizeiwache Troisdorf mit Erstem Polizeihauptkommissar Marcus Laabs einen neuen Wachleiter.

Der 55-Jährige übernimmt die Leitung der Wache von seinem Vorgänger Erster Polizeihauptkommissar Thomas Zirngibl, welcher mittlerweile in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist. Marcus Laabs spricht seinem Vorgänger großen Dank für dessen langjährige und engagierte Arbeit aus.

Herr Laabs ist im Rhein-Sieg-Kreis kein Unbekannter und verfügt über langjährige Führungs- und Einsatzerfahrung. Seit 2011 war er zunächst als Wachdienstführer und später als Dienstgruppenführer auf den Polizeiwachen in Siegburg, Hennef, Sankt Augustin und Troisdorf tätig. In diesen Funktionen übernahm er bereits umfassende Führungsverantwortung und ist mit den örtlichen Gegebenheiten sowie den Anforderungen der polizeilichen Arbeit vor Ort bestens vertraut. Sein Führungs-Know-how vertiefte er anschließend als Wachleiter in Hennef.

Mit Blick auf seine neue Funktion freut sich Marcus Laabs auf die kommenden Herausforderungen und die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in Troisdorf. "Besonders wichtig ist mir, jederzeit eine verlässliche Ansprechbarkeit für die Troisdorfer Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten", betont der neue Wachleiter.

Wir wünschen Ihm alles Gute und viel Erfolg in seiner neuen Funktion. (Ost)

