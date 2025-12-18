PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugen verfolgen mutmaßlichen Autodieb

Niederkassel (ots)

Am Mittwoch (17. Dezember) verfolgten Zeugen in Niederkassel-Lülsdorf einen mutmaßlichen Autodieb. Anwohner der Humperdinckstraße hatten bereits gegen 00:30 Uhr eine Person bemerkt, die zu Fuß in der Straße unterwegs war und Häuser sowie Fahrzeuge in Augenschein nahm. Am Abend ging der gleiche Verdächtige wieder durch die Straße und blieb dann wenige Meter hinter einem Auto stehen, das im Hof vor einem Wohnhaus abgestellt war. Kurz darauf leuchteten die Lichter an dem Pkw und die Verriegelung ging auf. Der aufmerksame Eigentümer des Autos kam daraufhin aus seinem Haus und sprach den Unbekannten an. Dieser rannte sogleich in Richtung des Schneppenwegs in die dortigen Felder davon. Trotz einer Verfolgung durch den Autobesitzer und einen weiteren Nachbarn entkam der mutmaßliche Autodieb unerkannt. Auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte kein Tatverdächtiger angetroffen werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass es dem Flüchtigen gelang, den Wagen öffnen konnte, um diesen zu stehlen. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 1,90 m groß, sportlich, trug schwarze Kleidung mit weißen Turnschuhen und einer Wollmütze mit Schirm. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu der Person geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

