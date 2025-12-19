Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Erdgeschosswohnung und Einfamilienhaus

Niederkassel/Troisdorf (ots)

Am Donnerstag (18. Dezember) kam es in Sankt Augustin und Niederkassel zu Einbrüchen in eine Erdgeschosswohnung und ein Einfamilienhaus. In Niederpleis hatten die Bewohner ihr Zuhause im Eibenweg alle verlassen, so dass ab etwa 14:00 Uhr niemand vor Ort war. Als der Vater gegen 19:00 Uhr zurückkehrte, entdeckte er den Einbruch. Der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen hatten ein Fenster zur Erdgeschosswohnung aufgehebelt und als Einstieg in die Wohnräume genutzt. Hier durchsuchten sie alles einbruchstypisch, bevor sie unerkannt entkommen konnten. Erbeutet wurde in jedem Fall Schmuck. Ob darüber hinaus weitere Dinge gestohlen wurden, konnte zunächst nicht gesagt werden. In Rheidt waren die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Karlstraße ab 14:30 Uhr außer Haus. Bei der Rückkehr gegen 19:00 Uhr entdeckten sie, dass die Scheibe einer Terrassentür auf der Gebäuderückseite eingeworfen worden war. Der oder die Täter konnten dadurch die Tür öffnen und in das Gebäude gelangen. Auch hier wurden die Räume durchsucht. Die Täter nahmen einen Bademantel mit. Ob es weiteren Beuteschaden gibt, konnten die Bewohner den hinzugerufenen Polizisten erst einmal nicht sagen. Spezialisten der Polizei sicherten an den Tatorten Spuren. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter 02241 541-3221 (Niederkassel) oder -3321 (Sankt Augustin) bei der Polizei. Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz bietet die Polizei in Siegburg. Für weitere Informationen oder Termine kontaktieren Sie 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

