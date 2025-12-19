PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Erdgeschosswohnung und Einfamilienhaus

Niederkassel/Troisdorf (ots)

Am Donnerstag (18. Dezember) kam es in Sankt Augustin und Niederkassel zu Einbrüchen in eine Erdgeschosswohnung und ein Einfamilienhaus. In Niederpleis hatten die Bewohner ihr Zuhause im Eibenweg alle verlassen, so dass ab etwa 14:00 Uhr niemand vor Ort war. Als der Vater gegen 19:00 Uhr zurückkehrte, entdeckte er den Einbruch. Der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen hatten ein Fenster zur Erdgeschosswohnung aufgehebelt und als Einstieg in die Wohnräume genutzt. Hier durchsuchten sie alles einbruchstypisch, bevor sie unerkannt entkommen konnten. Erbeutet wurde in jedem Fall Schmuck. Ob darüber hinaus weitere Dinge gestohlen wurden, konnte zunächst nicht gesagt werden. In Rheidt waren die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Karlstraße ab 14:30 Uhr außer Haus. Bei der Rückkehr gegen 19:00 Uhr entdeckten sie, dass die Scheibe einer Terrassentür auf der Gebäuderückseite eingeworfen worden war. Der oder die Täter konnten dadurch die Tür öffnen und in das Gebäude gelangen. Auch hier wurden die Räume durchsucht. Die Täter nahmen einen Bademantel mit. Ob es weiteren Beuteschaden gibt, konnten die Bewohner den hinzugerufenen Polizisten erst einmal nicht sagen. Spezialisten der Polizei sicherten an den Tatorten Spuren. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter 02241 541-3221 (Niederkassel) oder -3321 (Sankt Augustin) bei der Polizei. Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz bietet die Polizei in Siegburg. Für weitere Informationen oder Termine kontaktieren Sie 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 12:44

    POL-SU: Zeugen verfolgen mutmaßlichen Autodieb

    Niederkassel (ots) - Am Mittwoch (17. Dezember) verfolgten Zeugen in Niederkassel-Lülsdorf einen mutmaßlichen Autodieb. Anwohner der Humperdinckstraße hatten bereits gegen 00:30 Uhr eine Person bemerkt, die zu Fuß in der Straße unterwegs war und Häuser sowie Fahrzeuge in Augenschein nahm. Am Abend ging der gleiche Verdächtige wieder durch die Straße und blieb dann wenige Meter hinter einem Auto stehen, das im Hof ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 12:06

    POL-SU: Diebstahl aus Pkw - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Siegburg (ots) - In der Nacht von Dienstag (16. Dezember) auf Mittwoch (17. Dezember) kam es in Siegburg zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw. Der Eigentümer eines Dacia hatte sein Fahrzeug am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr verschlossen an der Aggerstraße abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 07:45 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 14:29

    POL-SU: Hausdurchsuchung wegen Verdachts auf Drogenherstellung

    Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Beamte des Kriminalkommissariats 3 der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis haben heute Morgen (17. Dezember) gegen 08.00 Uhr ein Wohnhaus an der Bröltalstraße in Neunkirchen-Seelscheid Ingersau durchsucht. Die Aktion erfolgte in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bonn, nachdem Hinweise auf verbotene Substanzen im Haus eingegangen waren. Im Einfamilienhaus entdeckten die Beamten Räume mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren