Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - Vier Personen leicht verletzt

Troisdorf (ots)

Am Mittwoch (17. Dezember) kam es gegen 15:00 Uhr auf der Frankfurter Straße in Troisdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger Busfahrer aus Bonn mit einem Linienbus die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Siegburg. In Höhe der Hausnummer 137 fuhr plötzlich ein Kradfahrer aus einer Grundstücksausfahrt nach rechts auf die Fahrbahn in gleicher Richtung ein. Dabei missachtete der Zweiradfahrer offenbar den bevorrechtigten Verkehr.

Um eine Kollision zu verhindern, musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen. Infolge der starken Bremsung stürzten vier Fahrgäste im Bus und erlitten leichte Verletzungen. Zu einer direkten Kollision zwischen dem Bus und dem Krad kam es nicht. Der Kradfahrer stürzte dennoch mit seinem Fahrzeug auf die rechte Seite.

Der Busfahrer stieg aus, um dem gestürzten Kradfahrer zu helfen. Nach Angaben des 52-Jährigen machte der Unbekannte einen unverletzten Eindruck. Der Kradfahrer räumte ein, den Unfall verursacht zu haben. Als der Busfahrer anschließend zu den verletzten Fahrgästen zurückkehrte, nutzte der Kradfahrer die Situation und flüchtete mit seinem Fahrzeug über die Frankfurter Straße in Richtung Troisdorf.

Die verletzten Fahrgäste im Alter von 11, 11, 12 und 65 Jahren wurden noch an der Unfallstelle medizinisch erstversorgt. Zwei Personen wurden zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Der flüchtige Kradfahrer wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 50 bis 55 Jahre alt, von schlanker Statur und trug eine blaue Winterjacke sowie eine blaue Hose. Unter einem bunten Motorradhelm trug er eine Brille. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein silber-graues Krad gehandelt haben, das einen insgesamt abgenutzten Eindruck machte.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum flüchtigen Kradfahrer oder zu dessen Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3221 zu melden. (Re)

