POL-SU: Pkw überschlägt sich nach Abkommen von der Fahrbahn - Fahrer schwer verletzt

Much (ots)

Am Montagabend (22. Dezember) kam es gegen 20:45 Uhr auf der Bundesstraße 56 (B 56) in Höhe des Mucher Ortsteils Niederwahn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde.

Der Mann aus Much befuhr mit seinem Opel die B 56 aus Richtung Niederwahn kommend in Fahrtrichtung Much-Zentrum. In einer Linkskurve geriet der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung ins Schleudern. Das Fahrzeug kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab, befuhr den angrenzenden Gehweg und geriet anschließend wieder zurück auf die Fahrbahn. In der Folge kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Metallzaun, stürzte einen Abhang hinunter und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der 24-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich nicht.

Das Verkehrskommissariat der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

