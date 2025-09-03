Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Unsportliches Verhalten - Nürnberger Zöllner finden verbotene Substanzen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nürnberg (ots)

Verbotene Dopingmittel in fester und flüssiger Form stellten Bedienstete der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Nürnberg Ende August sicher.

Als diese ein Fahrzeug aus dem fließenden Verkehr auf der A 3 am Autobahnkreuz Nürnberg herauszogen, gab dessen 33-jähriger Fahrer an, keine anmeldepflichtigen oder verbotenen Waren mit sich zuführen.

Bei einer ersten Inaugenscheinnahme eines Rucksacks auf der Rückbank wurden jedoch drei Ampullen Anabolika aufgefunden. Bei der weiteren Kontrolle kam dann im Kofferraum eine prall gefüllte Plastiktüte mit diversen Dopingmitteln in Form von Tabletten, Glasbehältern und weiteren Ampullen zum Vorschein. Diese seien zum Eigenbedarf bestimmt, gab der Mann an, der sich auf dem Weg von Bulgarien in die Niederlande befand. Sicher nicht sehr gesund, wenn man bedenkt, dass mindestens eins der Mittel aus der Veterinärmedizin stammt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz eingeleitet, das bei der Staatsanwaltschaft München I geführt wird. Die aufgefundenen Dopingmittel - insgesamt fast 1.000 Tabletten und 14 Ampullen - wurden als Beweismittel sichergestellt.

Original-Content von: Hauptzollamt Nürnberg, übermittelt durch news aktuell