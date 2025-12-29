Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßliche Motorraddiebe festgenommen

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Samstag, dem 27. Dezember, hörte ein Anwohner der "Alten Bonner Straße" in Sankt Augustin gegen 03:30 Uhr Geräusche vom Garagenhof. Er bemerkte, dass jemand versuchte, ein Motorrad zu starten. Da ihm dies ungewöhnlich vorkam, ging er in den Hinterhof, um nach dem Rechten zu sehen. Dort entdeckte er ein aufgebrochenes Garagentor und ein Motorrad, das offenbar gestohlen werden sollte.

Die alarmierte Polizei fand in der Nähe auf einem Fußweg hinter dem Garagenhof zwei zurückgelassene Motorräder, die zuvor in der Garage standen. Außerdem entdeckten die Beamten einen geparkten Kleintransporter mit ausländischem Kennzeichen, der offensichtlich erst kürzlich dort abgestellt worden war. Kurz darauf stellten die Polizisten drei junge Männer im Alter von 18 Jahren, die sich in einem Gebüsch versteckt hatten. Die Verdächtigen, die in Köln wohnen, wurden vorläufig festgenommen.

Die Polizei übergab die Motorräder (2x Honda, 1x MV Agusta) ihren Eigentümern. Die Festgenommenen wurden erkennungsdienstlich behandelt, da sie des Bandendiebstahls von Kraftfahrzeugen verdächtigt werden. Die Beamten stellten ihre Oberbekleidung und Smartphones als Beweismittel sicher. Auch der Nissan-Transporter, der den jungen Männern zugeordnet werden konnte, wurde sichergestellt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ergaben sich keine Gründe für eine weitere Inhaftierung. Die Ermittlungen dauern an. (Bi)

