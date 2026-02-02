Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wohnungseinbruch

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen dem 31. Januar, 20 Uhr und dem 1. Februar, 3 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Beckumer Straße ein. Die Unbekannte hebelten nach derzeitigen Erkenntnissen die Eingangstür zur Wohnung im zweiten Obergeschoss gewaltsam auf und suchten im Anschluss nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten Bargeld und eine hochwertige Uhr. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

