POL-OG: Baden-Baden - Wohnungseinbruchsdiebstahl
Baden-Baden (ots)
Bislang unbekannte Täter drangen am Dienstagabend gewaltsam in eine Wohnung in der Danziger Straße ein. In der Zeit von 17:40 Uhr bis 20 Uhr hebelten der oder die Täter die Balkontüre auf und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07221 680-0 an das Polizeirevier Baden-Baden.
