Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Ein Unfall hat am Dienstagnachmittag im Martinweg zu einen leicht Verletzten geführt. Gegen 15 Uhr kam ein Ford-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Fahrbahn zu weit nach links. In Folge kollidierte der Autofahrer mit einem entgegenkommenden 56-jähriger Lastwagenfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 60-jährige Autofahrer leicht verletzt. Er wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

