Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, B33 - Sperrung nach Unfall

Gengenbach, B33 (ots)

Nach einem Unfall auf der B 33 zwischen Biberach und Gengenbach-Süd, ist die Fahrbahn in Richtung Offenburg ab Biberach derzeit gesperrt. Gegen 7:15 Uhr war eine Kolonne an Fahrzeugen auf dem zweispurigen Bereich unterwegs, als am Ende des Ausbaus und der Verjüngung auf eine Spur ein überholendes Fahrzeug vor dem vordersten Pkw den Fahrstreifen nach rechts wechselte und sich davor setzte. Infolge des daraufhin aktivierten Notbremsassistenten dieses überholten Fahrzeuges, soll es durch dieses zu einer Gefahrenbremsung gekommen sein, infolge dessen nachfolgende Fahrzeuge auffuhren und verunfallten. Insgesamt sind sechs Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Von den acht Insassen wurden zwei Personen verletzt und wurden nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Derzeit ist ab der Auffahrt Biberach der Verkehr in Richtung Gengenbach gesperrt. Das Abschleppen der verunfallten Pkw dauert an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell