Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Geburtstagsgrüße mit Folgen

Offenburg (ots)

Glückwünsche der besonderen Art ziehen nun für einen Jugendlichen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich. Ein 17-Jähriger steht hierbei in Verdacht, in Begleitung weiterer junger Männer, in der Nacht auf Dienstag im direkten Umfeld der Justizvollzugsanstalt in der Otto-Lilienthal-Straße Raketen gezündet zu haben. Mitarbeiter der Haftanstalt meldete diesen Umstand gegen 1 Uhr dem örtlichen Polizeirevier. Eine von mehreren anrückenden Streifenbesatzungen konnte in der Nikolaus-Fässler-Straße einen 17-Jährigen antreffen. Verschiedene Verdachtsmomente deuteten darauf hin, dass er der Initiator des nächtlichen Feuerwerks war. Mutmaßlich infolge der Beweislast räumte der Kontrollierte das Abbrennen der Silvesterraketen ein und lieferte als Erklärung, dass er mit seinen Begleitern einem Inhaftierten zum Geburtstag gratulieren wollte. Die mutmaßlichen Begleiter konnten im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung in der Industriestraße in einem Opel einer Kontrolle unterzogen werden. Im Zuge der Personalienfeststellung konnten bei den vier Personen mehrere Gramm Marihuana und Haschisch aufgefunden werden. Eine strafrechtliche Relevanz wird derzeit noch geprüft.

/wo

