Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Platzverweis in Gewahrsam genommen

Offenburg (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:45 Uhr wurden der Polizei zwei alkoholisierte und sich streitende Personen vor einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße gemeldet. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Offenburg haben dem 26-jährigen Mann und der vier Jahre älteren Frau einen Platzverweis für den Bereich ausgesprochen, dem das Duo zunächst nachkam. Gegen 17:30 Uhr kehrten die beiden Amtsbekannten erneut zurück, wobei der Mann die Frau im Bereich des Hinterausgangs des Drogeriemarkts beleidigt und attackiert haben soll. Überdies soll er die hierdurch leicht verletzte Frau angespuckt haben. Der 26-jährige Störenfried wurde vorläufig festgenommen und kam im Anschluss in polizeilichen Gewahrsam. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
  • 27.01.2026 – 12:56

    POL-OG: Rastatt - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

    Rastatt (ots) - Am Montag kam es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Durch das Aufbrechen einer Türe verschafften sich noch unbekannte Täter zwischen 11:15 Uhr und 12:40 Uhr Zutritt zu dem Zuhause und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Eindringlinge Bargeld. Die genaue Höhe des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zur Spurensicherung ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 11:39

    POL-OG: Gengenbach - Mehrere Reifen beschädigt, Zeugen gesucht

    Gengenbach (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 6:30 Uhr, mit einem unbekannten spitzen Gegenstand insgesamt fünf Autoreifen an drei verschiedenen Fahrzeugen in der Flößerstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 11:38

    POL-OG: Kehl - Sturz von Balkon

    Kehl (ots) - Am Montagnachmittag gegen 14:15 Uhr wurde der Polizei eine verletzt Person gemeldet, die auf einer Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße lag. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Mann aus seiner Wohnung im dritten Obergeschoss vom Balkon und kam auf der darunterliegenden Terrasse zum Liegen. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Hinweis auf eine Beteiligung weiterer Personen. Eine alkoholische Beeinflussung dürfte zu dem Unfall beigetragen ...

    mehr
