POL-OG: Offenburg - Nach Platzverweis in Gewahrsam genommen

Offenburg (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:45 Uhr wurden der Polizei zwei alkoholisierte und sich streitende Personen vor einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße gemeldet. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Offenburg haben dem 26-jährigen Mann und der vier Jahre älteren Frau einen Platzverweis für den Bereich ausgesprochen, dem das Duo zunächst nachkam. Gegen 17:30 Uhr kehrten die beiden Amtsbekannten erneut zurück, wobei der Mann die Frau im Bereich des Hinterausgangs des Drogeriemarkts beleidigt und attackiert haben soll. Überdies soll er die hierdurch leicht verletzte Frau angespuckt haben. Der 26-jährige Störenfried wurde vorläufig festgenommen und kam im Anschluss in polizeilichen Gewahrsam. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

