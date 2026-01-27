POL-OG: Gengenbach - Mehrere Reifen beschädigt, Zeugen gesucht
Gengenbach (ots)
Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 6:30 Uhr, mit einem unbekannten spitzen Gegenstand insgesamt fünf Autoreifen an drei verschiedenen Fahrzeugen in der Flößerstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.
/sk
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell