PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach, K5308 - Unfall nach Überholmanöver, Zeugen gesucht

Sasbach (ots)

Aufgrund eines waghalsigen Überholmanövers kam es am Montagabend um kurz nach 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Senior. Nachdem ein 77-jähriger Chevrolet-Fahrer von der K5372 nach rechts auf die K5308 abbog, soll er kurz darauf nach links zu einem Abbiegevorgang in einen Landwirtschaftsweg angesetzt haben. Währenddessen soll ein 57-jähriger Mercedes-Lenker mehrere Autos gleichzeitig hinter dem Chevrolet, trotz durchgezogener Linie, überholt haben und ist anschließend mit dem nach links abbiegenden PKW kollidiert. Beide Fahrzeuge kamen auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand und der Sachschaden beträgt insgesamt circa 30.000 Euro.

Zeugen, des Unfallhergangs werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07841 7066-0 beim Polizeirevier Achern/Oberkirch zu melden.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 15:51

    POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall mit Alkohol am Steuer

    Rastatt (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Kreuzung zwischen dem Richard-Wagner-Ring und der Plittersdorfer Straße zu einem Unfall zwischen zwei VW Golf. Ein 18-jähriger Fahrer fuhr mit seinem 25-jährigen Beifahrer vom Friedrichring kommend nach rechts in den Richard-Wagner-Ring. Hierbei soll der ohne Führerschein fahrende allerdings nicht die Abbiegespur genutzt haben, sondern sei erst mitten ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:34

    POL-OG: Lahr - Einbruch in Wohnung

    Lahr (ots) - Bisher unbekannte Täter drangen am Samstag in der Leopoldstraße über eine verschlossene Balkontüre im Erdgeschoss in eine Wohnung ein. Zwischen 11 Uhr und 23:40 Uhr verschafften sich die Einbrecher, durch Einschlagen der Balkontür, Zugang zu dem Zuhause. Im Anschluss durchwühlte die Täterschaft sämtliche Räumlichkeiten. Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen. /mk Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:20

    POL-OG: Wolfach - Kollision mit Brückengeländer

    Wolfach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 1 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei der Vorstadtbrücke in Wolfach. Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer soll laut Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Hauptstraße in Richtung Vorstadtstraße gefahren sein, bevor er im Kurvenbereich zur Vorstadtbrücke von der Fahrbahn abkam und anschließend mit dem Brückengeländer kollidierte. Mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren