Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach, K5308 - Unfall nach Überholmanöver, Zeugen gesucht

Sasbach (ots)

Aufgrund eines waghalsigen Überholmanövers kam es am Montagabend um kurz nach 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Senior. Nachdem ein 77-jähriger Chevrolet-Fahrer von der K5372 nach rechts auf die K5308 abbog, soll er kurz darauf nach links zu einem Abbiegevorgang in einen Landwirtschaftsweg angesetzt haben. Währenddessen soll ein 57-jähriger Mercedes-Lenker mehrere Autos gleichzeitig hinter dem Chevrolet, trotz durchgezogener Linie, überholt haben und ist anschließend mit dem nach links abbiegenden PKW kollidiert. Beide Fahrzeuge kamen auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand und der Sachschaden beträgt insgesamt circa 30.000 Euro.

Zeugen, des Unfallhergangs werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07841 7066-0 beim Polizeirevier Achern/Oberkirch zu melden.

/ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell