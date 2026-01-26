POL-OG: Lahr - Einbruch in Wohnung

Wolfach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 1 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei der Vorstadtbrücke in Wolfach. Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer soll laut Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Hauptstraße in Richtung Vorstadtstraße gefahren sein, bevor er im Kurvenbereich zur Vorstadtbrücke von der Fahrbahn abkam und anschließend mit dem Brückengeländer kollidierte. Mehrere ...

mehr