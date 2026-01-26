PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbruch in Wohnung

Lahr (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen am Samstag in der Leopoldstraße über eine verschlossene Balkontüre im Erdgeschoss in eine Wohnung ein. Zwischen 11 Uhr und 23:40 Uhr verschafften sich die Einbrecher, durch Einschlagen der Balkontür, Zugang zu dem Zuhause. Im Anschluss durchwühlte die Täterschaft sämtliche Räumlichkeiten. Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen.

/mk

Polizeipräsidium Offenburg
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

