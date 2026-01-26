POL-OG: Lahr - Einbruch in Wohnung
Lahr (ots)
Bisher unbekannte Täter drangen am Samstag in der Leopoldstraße über eine verschlossene Balkontüre im Erdgeschoss in eine Wohnung ein. Zwischen 11 Uhr und 23:40 Uhr verschafften sich die Einbrecher, durch Einschlagen der Balkontür, Zugang zu dem Zuhause. Im Anschluss durchwühlte die Täterschaft sämtliche Räumlichkeiten. Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen.
/mk
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell