Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Zell-Weierbach - Sachbeschädigung an Clubheim, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Wochenende zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 17:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Clubhaus in Zell-Weierbach. Die unbekannten Täter haben dabei insgesamt vier Drahtglasscheiben durch Steinwürfe und eine Kunststoffverkleidung an der Gebäudefassade beschädigt. Außerdem wurde ein weiteres Fenster mit Farbe beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.

/mk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell