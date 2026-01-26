Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Fahrlässige Körperverletzung

Offenburg (ots)

Zu schweren Brandverletzung kam es am Samstagabend im Bereich eines Kieswerks in Willstätt. Nach ersten Erkenntnissen grillten vier Erwachsene an einer improvisierten Feuerstelle. Nach dem Grillen entsorgten sie die Glut in einem beistehenden Metallfass, in das einer der Beteiligten auch eine Mülltüte geworfen haben soll. Unmittelbar danach verletzte eine Stichflamme eine 46-jährige Frau schwer, die im Anschluss durch alarmierte Rettungskräfte in eine Spezialklinik gebracht wurde. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. /vo

