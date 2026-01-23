Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Brand in Dachgeschoßwohnung

Lahr (ots)

Am Freitagabend, kurz nach 20 Uhr, meldete eine Nachbarin über Notruf, dass in Lahr, Christian-Trampler-Hof, aus einem Mehrfamilienhaus Flammen und Rauch aus dem Fenster einer Dachwohnung zu sehen waren. Dies bestätigte sich beim Eintreffen der Rettungskräfte. Durch die Feuerwehr Lahr konnte der 46-jährige männliche Bewohner aus der Brandwohnung gerettet werden. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die enge Bebauung stellte die Feuerwehr und den Rettungsdienst vor besondere Herausforderungen. Die Kaiserstraße musste in diesem Bereich großräumig durch die Polizei gesperrt und freigehalten werden. Der Brand war in einem Bereich mit Multimediageräten ausgebrochen. Zur Brandursache können noch keine Aussagen gemacht werden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 20.000 Euro. Nur die Brandwohnung wurde unbewohnbar, alle anderen Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen übernommen.

