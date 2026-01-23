PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Brand in Dachgeschoßwohnung

Lahr (ots)

Am Freitagabend, kurz nach 20 Uhr, meldete eine Nachbarin über Notruf, dass in Lahr, Christian-Trampler-Hof, aus einem Mehrfamilienhaus Flammen und Rauch aus dem Fenster einer Dachwohnung zu sehen waren. Dies bestätigte sich beim Eintreffen der Rettungskräfte. Durch die Feuerwehr Lahr konnte der 46-jährige männliche Bewohner aus der Brandwohnung gerettet werden. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die enge Bebauung stellte die Feuerwehr und den Rettungsdienst vor besondere Herausforderungen. Die Kaiserstraße musste in diesem Bereich großräumig durch die Polizei gesperrt und freigehalten werden. Der Brand war in einem Bereich mit Multimediageräten ausgebrochen. Zur Brandursache können noch keine Aussagen gemacht werden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 20.000 Euro. Nur die Brandwohnung wurde unbewohnbar, alle anderen Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen übernommen.

/Him

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-210
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 15:42

    POL-OG: Offenburg - schwerer Verkehrsunfall

    Offenburg (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am heutigen Freitagmittag auf der B33 bei Griesheim ist die Fahrbahn derzeit voll gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Ford-Fahrer gegen 15.15 Uhr in Richtung Griesheim unterwegs und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Hierbei dürfte es zur Kollision mit einer entgegenkommenden Fahrerin eines Opel gekommen sein. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 14:55

    POL-OG: Offenburg - Schwerer Raub / Festnahmen

    Offenburg (ots) - Zu einer schweren Raubtat soll es am Donnerstagabend an einer Tankstelle in der Schutterwälder Straße gekommen sein. Nach Aussage eines 27-Jährigen traf sich dieser mit drei männlichen Personen, um einen Pkw anzukaufen. Nach Übergabe von Bargeld im fünfstelligen Bereich sollen die drei dem Geschädigten eine Schreckschusswaffe vorgezeigt, ihn anschließend weggestoßen haben und schließlich mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren