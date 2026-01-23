Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schwerer Raub

Festnahmen

Offenburg (ots)

Zu einer schweren Raubtat soll es am Donnerstagabend an einer Tankstelle in der Schutterwälder Straße gekommen sein. Nach Aussage eines 27-Jährigen traf sich dieser mit drei männlichen Personen, um einen Pkw anzukaufen. Nach Übergabe von Bargeld im fünfstelligen Bereich sollen die drei dem Geschädigten eine Schreckschusswaffe vorgezeigt, ihn anschließend weggestoßen haben und schließlich mit ihrem Fahrzeug geflüchtet sein ohne den Pkw zu übergeben. Der 27-Jährige will nach eigenen Angaben den Flüchtenden mit seinem Pkw gefolgt sein und konnte im Anschluss die alarmierte Polizei zum möglichen Versteck der Tatverdächtigen führen. Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Offenburg konnten kurz darauf einen 20 -Jährigen und zwei 16-Jährige antreffen und vorläufig festnehmen. Die drei deutschen Staatsangehörigen wurden am Freitagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht in Offenburg vorgeführt. Diese ordnete wegen des dringenden Tatverdachts einer schweren Raubtat gegen alle Beschuldigten Untersuchungshaft an und sie wurden im Anschluss in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. /vo

