Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden/ Bühl - Ehrliche Finder - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Baden-Baden/ Bühl (ots)

Gleich dreimal konnten verlorene Gegenstände ihren glücklichen Besitzern zurückgegeben werden. In Baden-Baden nahm eine ehrliche Finderin an der Bushaltestelle am Leopoldsplatz eine liegengebliebene Tasche mit Reiseunterlagen an sich und gab sie bei der Polizei ab. Der ermittelte 83-jährige Besitzer nahm kurz darauf die Unterlagen hoch erfreut an sich. In Bühl gab ein Mann ein aufgefundenes Mobiltelefon, dass auf der Steintreppe einer Sporthalle lag, beim Polizeirevier ab. Das Smartphone konnte im Anschluss einer überglücklichen Schülerin ausgehändigt werden. Eine Mitarbeiterin einer Metzgerei in der Güterstraße in Bühl fand den Geldbeutel eines Kunden und brachte ihn zum Polizeirevier. Eine Streifenwagenbesatzung konnte diesen in der Folge dem Besitzer aushändigen.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei darauf hinweisen, dass aufgefundene Gegenstände nicht behalten werden dürfen, da man sich ansonsten der "Fundunterschlagung" schuldig machen könnte. Anlaufstellen sind die kommunalen Fundbüros oder jede Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell