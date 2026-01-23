PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Lastwagen umgekippt

Appenweier, A5 (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 1 Uhr kam es auf der A5 in Fahrtrichtung Basel zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht Verletzten. Der Unfall ereignete sich vor einem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Offenburg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer des mit Obst und Gemüse beladenen Lastwagens samt Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung hinunter, kippte seitlich um und kam dort zum Liegen. Der 30-jährige Fahrzeuglenker wurde mit leichten Verletzungen nach Erstversorgung durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der betroffenen Streckenabschnitt der A5 kurzzeitig vollständig gesperrt werden, konnte jedoch teilweise wieder freigegeben werden. Aktuell kommt es zu einem Rückstau. Die Bergungsmaßnahmen sollen nach aktuellem Stand noch am Morgen stattfinden, sobald das Verkehrsaufkommen durch den Berufsverkehr nachlässt.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 15:39

    POL-OG: Neuried/Ichenheim - Gebäudebrand, ein Bewohner schwer verletzt, Nachtragsmeldung

    Neuried, Ichenheim (ots) - Nach dem Brand am Neujahrstag in Ichenheim, sind die Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Neuried abgeschlossen. Offenbar war ein mit Kerzen bestückter Adventskranz brandursächlich und hatte den Schaden von rund 600.000 Euro an dem Haus zur Folge. Der verletzte Bewohner befand sich mit einer Rauchgasvergiftung in einem Klinikum in ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:39

    POL-OG: Offenburg - Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruch gesucht

    Offenburg (ots) - Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Mittwoch, gegen 18:30 Uhr, in ein Gebäude im Moosweg in Offenburg einzubrechen. Der Täter versuchte nach bisherigem Ermittlungsstand, sich gewaltsam durch das Hebeln an der Balkontür Zutritt zu verschaffen. Der Bewohner konnte den Einbrecher als etwa 18 Jahre alten Mann mit einem schmalen Gesicht ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:39

    POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall m Kreuzungsbereich

    Bühl (ots) - Aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes wurden Polizei und Rettungsdienst am Mittwochabend in die Robert-Bosch-Straße gerufen. Ein 22-jähriger Fahrer soll nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen mit seinem Mercedes-Benz den vorfahrtsberechtigten VW eines 29-Jährigen missachtet und dadurch den Unfall verursacht haben. Der 29-jährige VW-Fahrer sei aus der Draisstraße herangefahren. Beide Fahrzeugführer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren