Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Lastwagen umgekippt

Appenweier, A5 (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 1 Uhr kam es auf der A5 in Fahrtrichtung Basel zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht Verletzten. Der Unfall ereignete sich vor einem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Offenburg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer des mit Obst und Gemüse beladenen Lastwagens samt Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung hinunter, kippte seitlich um und kam dort zum Liegen. Der 30-jährige Fahrzeuglenker wurde mit leichten Verletzungen nach Erstversorgung durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der betroffenen Streckenabschnitt der A5 kurzzeitig vollständig gesperrt werden, konnte jedoch teilweise wieder freigegeben werden. Aktuell kommt es zu einem Rückstau. Die Bergungsmaßnahmen sollen nach aktuellem Stand noch am Morgen stattfinden, sobald das Verkehrsaufkommen durch den Berufsverkehr nachlässt.

/ph

