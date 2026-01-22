Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruch gesucht

Offenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Mittwoch, gegen 18:30 Uhr, in ein Gebäude im Moosweg in Offenburg einzubrechen. Der Täter versuchte nach bisherigem Ermittlungsstand, sich gewaltsam durch das Hebeln an der Balkontür Zutritt zu verschaffen. Der Bewohner konnte den Einbrecher als etwa 18 Jahre alten Mann mit einem schmalen Gesicht beschreiben. Er trug eine Mütze. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg zu melden.

/ml

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell