POL-OG: Neuried, Kehl - Widerstand nach Unfallermittlungen geleistet

Neuried, Kehl (ots)

Nach einem Unfall am Montagmorgen im Kreisverkehr L98 / Eschauer Allee in Neuried, bei dem der unfallverursachende Motorradfahrer die Flucht ergriff, konnte dieser am Mittwoch ermittelt werden und leistete dabei Widerstand. Nach derzeitigen Ermittlungen war der 42 Jahre alte Mann am Montag gegen 10:35 Uhr mit einem nicht versicherten und mit nicht zugelassenem Kennzeichen versehenen Motorrad in den Kreisverkehr eingefahren und dort mit einem vorfahrtsberechtigten Sattelzug seitlich kollidiert. Ohne sich um den Fremdschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, ließ er die ebenfalls beschädigte Kawasaki zurück und flüchtete zu Fuß. Das Motorrad wurde abgeschleppt und sichergestellt. Als Beamte des Polizeipostens Neuried am Mittwoch den Mann in einem Kehler Teilort aufsuchten und diesen zur Unfallflucht belehrten, beleidigte dieser die Polizisten. Als in der offen stehenden Garage ein augenscheinlich unfallbeschädigter Motorradhelm erblickt und in Augenschein genommen werden sollte, versuchte der 42-Jährige das Tor zu schließen, entgegen der Anstrengungen der Polizeibeamten. Wegen des Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle, den Versicherungs- und Zulassungsrechtlichen Verstößen sowie Beleidigung und Widerstandes gelangt er nun zur Anzeige.

/rs

