Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugenaufruf nach zwei Einbrüchen

Rastatt (ots)

Unbekannte sind im Verlauf des Mittwochs in gleich zwei Wohnungen in Rastatt eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 21 Uhr hebelten die ungebetenen Besucher eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Zum Friedrichfeste" auf und durchsuchten die Räume. Ohne Beute suchten sie im Anschluss das Weite. Im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 20.50 Uhr hebelten Unbekannte die Balkontür einer Wohnung in der Weserstraße auf. Im Anschluss entwendeten sie Bargeld und Schmuck. In beiden Fällen wurden Kriminaltechniker zur Spurensicherung hinzugerufen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 07222 761-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

