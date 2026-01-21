PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Große Suchaktion

Bietigheim (ots)

Ein älteres Ehepaar löste in der Nacht von Freitag auf Samstag eine große Suchaktion im Bereich Bietigheim aus. Wie sich im Nachhinein herausstellte fuhr das Ehepaar am Freitagabend vergangener Woche mit ihrem Pkw von zu Hause weg und blieb wenig später im Bereich Bietigheim mit dem Fahrzeug stecken. Die dement kranke Frau wollte daraufhin Hilfe holen. Als sie willkürlich an einer Haustüre in der alten Rathausstraße klingelte, machte sie einen äußerst verwirrten Eindruck und konnte nichts zum Standort ihres Ehemannes sagen. Mit Hilfe des Polizeihubschraubers, Einsatzkräften der Polizei, Feuerwehr, THW, DRK und Johanniter sowie insgesamt 15 Such- und Rettungshunden wurde die Suche nach dem schwerkranken Mann aufgenommen. Nachdem die erste Absuche nach Stunden erfolglos blieb, konnte in den frühen Morgenstunden der Suchhund der Johanniter den hilflosen Mann auf dem Beifahrersitz seines Pkw auffinden. Nach ärztlicher Untersuchung des Seniors waren sich alle Anwesenden einig, dass der Suchhund "Eiko" Schlimmeres verhinderte. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

