Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Diverse Jungbäume beschädigt

Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl sind nach einer Sachbeschädigung, die sich bereits vergangenes Jahr in einem Wald in Bodersweier zugetragen hat, auf der Suche nach Zeugen und möglichen Hinweisgebern. Vergangenen Freitag wurden die Ermittler darüber informiert, dass Unbekannte nach derzeitigem Kenntnisstand im Zeitraum zwischen Anfang und Ende September über 1.300 Jungbäume in einem Gewann nördlich des Dorfes mutwillig beschädigten, indem die jeweiligen Haupttriebe abgeschnitten wurden. Der zuständigen Stadtverwaltung Kehl entstand dadurch ein Schaden von rund 25.000 Euro. Polizeiliche Erkenntnisse zu den unbekannten Vandalen liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 07851 893-0 entgegen.

/ya

