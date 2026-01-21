PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Diverse Jungbäume beschädigt
Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl sind nach einer Sachbeschädigung, die sich bereits vergangenes Jahr in einem Wald in Bodersweier zugetragen hat, auf der Suche nach Zeugen und möglichen Hinweisgebern. Vergangenen Freitag wurden die Ermittler darüber informiert, dass Unbekannte nach derzeitigem Kenntnisstand im Zeitraum zwischen Anfang und Ende September über 1.300 Jungbäume in einem Gewann nördlich des Dorfes mutwillig beschädigten, indem die jeweiligen Haupttriebe abgeschnitten wurden. Der zuständigen Stadtverwaltung Kehl entstand dadurch ein Schaden von rund 25.000 Euro. Polizeiliche Erkenntnisse zu den unbekannten Vandalen liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 07851 893-0 entgegen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 12:04

    POL-OG: Kuppenheim, L67 - Kollision

    Kuppenheim, L67 (ots) - Am frühen Dienstagabend ereignete sich auf der L67 ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 44-jährige Skodafahrer von Muggensturm kommend in Richtung Kuppenheim. Auf Höhe der B462 soll er aus bislang unbekannten Gründen beim Abbiegen den entgegenkommenden Suzuki übersehen haben, woraufhin es zum Frontalzusammenstoß kam. Sowohl der 49-jährige ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:29

    POL-OG: Durmersheim - Anruf falscher Polizeibeamter

    Durmersheim (ots) - Am Dienstag wurde eine 80-Jährige telefonisch von Betrügern kontaktiert. Die Anrufer sollen sich als Polizisten ausgegeben und die Seniorin nach Wertgegenständen ausgefragt haben. Nachdem die Frau Auskunft gab, bemerkte sie den Betrug. Zu einem Vermögensschaden soll es nicht gekommen sein. Die Seniorin bekam durch die Aufregung gesundheitliche Probleme und musste, nach Notöffnung der Wohnungstüre ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:25

    POL-OG: Appenweier - Streit zieht Anzeigen nach sich

    Appenweier (ots) - Gleich mehreren Anzeigen sieht ein Mann entgegen, nachdem er an der Wohnanschrift seiner Ex-Frau in einem Appenweierer Teilort am Dienstagabend auffiel. Offenbar aufgrund Sorgerechtsangelegenheiten begab sich der Mann gegen 21:15 Uhr an die Wohnanschrift seiner Ex-Frau, wo er offenbar lauthals schreiend vor dem Mehrfamilienhaus um Einlass nachsuchte. Nach einem Platzverweis verließ der Mann die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren