Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Streit zieht Anzeigen nach sich

Appenweier (ots)

Gleich mehreren Anzeigen sieht ein Mann entgegen, nachdem er an der Wohnanschrift seiner Ex-Frau in einem Appenweierer Teilort am Dienstagabend auffiel. Offenbar aufgrund Sorgerechtsangelegenheiten begab sich der Mann gegen 21:15 Uhr an die Wohnanschrift seiner Ex-Frau, wo er offenbar lauthals schreiend vor dem Mehrfamilienhaus um Einlass nachsuchte. Nach einem Platzverweis verließ der Mann die Örtlichkeit. Gegen 23 Uhr konnte der Mann offenbar in das Mehrfamilienhaus gelangen und machte sich direkt an der Wohnungstür bemerkbar und beschädigte diese dabei. Bis zum Eintreffen der erneut alarmierten Polizei, entfernte sich der alkoholisierte Mann wieder und ließ zuvor an zwei Autoreifen der Frau die Luft ab. Im Rahmen der Fahndung konnte er gegen Mitternacht angetroffen werden und wurde kostenpflichtig an seine Wohnanschrift verbracht. Weil er sich anfangs des Abends mit einem Taxi an die Wohnanschrift fahren ließ, ohne dass er dies bezahlen konnte, wird wegen Erschleichens von Leistungen gegen den Mann ermittelt. Wegen des Verstoßes gegen den ausgesprochenen Platzverweis sieht er einem Bußgeldverfahren entgegen sowie einem Ermittlungsverfahrens aufgrund gegen seine Ex-Frau ausgesprochene Beleidigungen.

/rs

